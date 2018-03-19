KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayların bugün başladığını ve 22 Mart Perşembe akşamı ise Regaip Kandili'nin idrak edileceğini belirtti.

Üç ayların dini duygu ve heyecanın yoğun bir şekilde yaşandığı manevi bir mevsim olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tevbe ve istiğfarda bulunma, nefis muhasebesi yapma, ruhu günahlardan arındırarak yenilenme ve salih kullardan olmak için gayret sarf etme fırsatının daha çok bulunduğu bir dönemdir. Bundan dolayı, ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, hak ve hukuka riayetin, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve ihtiyaç sahiplerine vermenin, acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu bu aylarda daha çok hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede daha fazla yön verme kararlılığı ve çabası içinde olmalıyız. Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir geceleriyle nurlanmış olan bu gün ve geceleri, namaz, oruç, sadaka ve zekatlarla süslemeliyiz. Bol bol dua ve istiğfar ederek, Kur'an-ı Kerim, meal ve tefsirini okuyarak, sevgili Peygamberimizin hayatını daha çok öğrenmeye ve anlama gayreti içinde olmalıyız."

Yıldırım, üç aylarda idrak edilen ilk kandil olan Regaip Kandili'nin önemine de işaret ederek, "Bu gecede bol bol istiğfar etmeye, kaza ve nafile namazları kılmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya ve dinlemeye, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeye, kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm din kardeşlerimiz için dua etmeye, yetimleri ve kimsesiz çocukları gözetmeye, fakir ve yoksulların gönlünü hoş etmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.