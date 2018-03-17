Üç aylara doğru

ANKARA (AA) - Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, "Üç aylar, her biri ilahi tecelli, ihsan ve ikramlarla dopdolu olan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleriyle süslenmiş maneviyat iklimidir." ifadelerini kullandı.

Sönmezoğlu, üç aylar dolayısıyla yaptığı açıklamada, 19 Mart Pazartesi günü üç ayların başlayacağını ve recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart'ta Regaip Kandili'nin idrak edileceğini belirtti.

Üç ayları "bereket mevsimi" olarak tanımlayan Sönmezoğlu, "Üç aylar, her biri ilahi tecelli, ihsan ve ikramlarla dopdolu olan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri ile süslenmiş maneviyat iklimidir." ifadesini kullandı.

Sönmezoğlu, üç ayların, kalpleri tövbe ve istiğfarlarla günahlardan arındırmak ve Cenabıhakk'ın rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.

Hazreti Peygamber'in üç ayları sevinçle karşıladığını ve recep ayına girildiğinde, 'Allah'ım, recep ve şaban ayını hakkımızda mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır' diye dua ettiğini hatırlatan Sönmezoğlu, onbir ayın sultanı ramazan ayının heyecanının mümin gönülleri sardığını vurguladı.

Müslümanların mübarek ay ve gecelerde, milleti ve din kardeşleri için bol bol dua etmesi gerektiğini dile getiren Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle mukaddesatımız için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 19 Mart'tan itibaren idrak edeceğimiz mübarek üç aylarımızı ve cumanızı tebrik ediyor, bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm müslüman aleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura, ordumuzun muzafferiyetine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

