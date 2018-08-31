Uber Almanya’da taşeron şirketle çalışacak iddiası

BERLİN (AA) - Uber'in Almanya’da doğrudan Alman taksi sektörüne meydan okumak yerine, sürücüleri, otomobilleri ve yükümlülükleri yönetmek için, özel araç hizmeti veren şirketleri taşeron olarak kullanmaya başlayacağı iddia edildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'de yer alan bir habere göre, şirketin taksi sektörünün güçlü ve kaliteli olduğu ülkede rekabet edebilmek ve kurallar içinde kalmak için kendini yeniden yapılandırdığı belirtildi.

Haberde, Uber’in Alman kanunlarına bağlı kalmayı ve sadece platform olarak hizmet vermeyi planlandığı belirtilirken, sürücüleri, otomobilleri ve yükümlülükleri yönetmek için, özel araç hizmeti veren şirketleri taşeron olarak kullanmaya başlayacağı iddia edildi.

2014’den beri Almanya'da Berlin ve Münih gibi şehirlerde lisanslı taksi ve şoförlerle faaliyet gösteren Uber’in, dünya çapında Çin’in araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing en büyük rakibi olarak gösteriliyor.

Uber, 65 ülkenin 600’den fazla kentinde faaliyet gösteriyor. 3 milyon sürücüsü bulunan Uber'i 75 milyon müşteri kullanıyor. Geçen yıl 4 milyar yolculuk Uber araçlarıyla gerçekleştirildi. Uber'in kendi çalışan sayısı ise 16 bini bulurken, şirketin değeri 72 milyar dolar olarak hesaplanıyor.



Muhabir: Bahattin Gönültaş