TZOB Yetkilileri Gemerek'i ziyaret etti

SİVAS (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından görevlendirilen heyet Sivas'ın Gemerek ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Merkezinden gelen Teknik Müşavir Hüsnü Ege ile Teknik Müşavir Sezer Atsan, ilk olarak ilçede hasatı süren kabak çekirdeği hakkında Ziraat Odası Başkanı İhsan Sarıdağ'dan bilgi aldı.

Ege ve Atsan, daha sonra Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyarette Gemerek Ziraat Odası Genel Sekreteri Nilgün Koçer de hazır bulundu.