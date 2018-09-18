TYP ile okullarda istihdam edilecek temizlik personeli için kuralar çekildi

SİVAS (AA) - Sivas Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe okullarında 9 ay süre ile istihdam edilecek bin 400 temizlik işçisi için il merkezi ve ilçelerde kura çekimi yapıldı.

Sivas Lisesi Erhan Erdem Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Şube Müdürü Muhammed Alparslan Ünal, Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Karadağ ve kurumların yetkilileri katıldı.



Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, yeni çalışma programının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kuralarda belirlenecek bin 400 kişilik temizlik işçisinin 1 Ekim’de göreve başlayacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "TYP ile 147 güvenlik personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda 17-21 Eylül tarihleri arasında başvurular alınacak, 25 Eylül Salı günü Halk Eğitim Merkezimizde kura çekimi gerçekleştirilecektir. Yine bu personeller de 1 Ekim’de göreve başlayacaktır." dedi.