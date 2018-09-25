TYGD Eskişehir İl Temsilciliği'ne atama

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği (TYGD) Eskişehir İl Temsilciliği'ne Şahin Çanak'ın atandığı bildirildi.

TYGD İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, TYGD'de atama işlemlerinin geçen ay başladığı kaydedildi.

TYGD Eskişehir İl Temsilciliği'ne Şahin Çanak'ın atamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, TYGD Genel Başkanı Kenan Akçahan'ın Çanak'ı tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYGD İl Temsilcisi Çanak, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.