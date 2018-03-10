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TYDTA Başkanı Ermut: Türkiye'ye doğrudan Çin yatırımları ivme kazandı

TYDTA Başkanı Ermut, "Kuşak ve Yol inisiyatifinin ilanı ve Türkiye'nin projede oynayacağı rolün Çinli liderler tarafından teyit edilmesinin ardından somut ilgi görmeye başladık." dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 11:29
TYDTA Başkanı Ermut: Türkiye'ye doğrudan Çin yatırımları ivme kazandı
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PEKİN - TEVFİK DURUL (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Kuşak ve Yol inisiyatifi, Çinli yatırımcıya ulaşmada önümüzü açtı ve Türkiye'ye doğrudan yatırımlara ivme kazandırdı." diye konuştu.

TYDTA Başkanı Ermut, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yatırımcıların Türkiye ilgisi, iş birliği potansiyeli ve gelecek beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in dünyanın en büyük yatırımcı ülkelerinden biri haline gelerek ABD'den sonra ikinci sırayı aldığının altını çizen Ermut, "Çin'in bu büyük potansiyelinden yararlanmak Türkiye için çok önemli." diye konuştu.

Ermut, Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri itibarıyla ekonomik entegrasyonun hem bölgesel hem de küresel düzeyde giderek arttığını söyleyerek, doğrudan yatırımların bu süreçte kritik bir rol oynadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin jeopolitik konumundan ötürü bölgesinde oynadığı rol, siyasi istikrar ve demografik göstergeler gibi elindeki birçok imkanla daha çok yatırım çekecek konumda olduğunu belirterek, "Ülkemize yatırım çekmeyi amaçlarken bu alanda dünyada başı çeken ülkelerden biri olan Çin'i es geçmemiz düşünülemez." ifadesini kullandı.

Kuşak ve Yol inisiyatifinin yatırıma katkısı

Ermut, TYDTA'nın kurulduğu 2006'dan bu yana değişik görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Çin, 2013'te tarihi İpek Yolu'nu tekrar canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifini ilan edene kadar bu ülkeden yatırım sahasında somut sonuçlar almakta zorlanıyorduk. Ancak bu inisiyatifin ilanı ve Türkiye'nin projede oynayacağı rolün Çinli liderler tarafından teyit edilmesinin ardından ilgi görmeye başladık." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in öncülüğünde ortaya konulan Kuşak ve Yol projesinin tüm resmi değiştirdiğini kaydeden Ermut, "Daha çok Çinli firmayla daha somut projeler konuşmaya başladık. Kuşak ve Yol, Çinli yatırımcıya ulaşmada önümüzü açtı ve Türkiye'ye doğrudan Çin yatırımlarına ivme kazandırdı. Çinli yatırımcılarla kurduğumuzda diyaloglarda konuştuklarımızın daha ciddi algılandığını görmüş durumdayız." ifadesini kullandı.

Ermut, "Türkiye'de yatırım yapmanın ne anlama geldiğini, dünyadaki rekabet güçlerine katkı bakımından ne kadar önemli rol oynayabileceği noktasında bir farkındalık oluştuğuna" dikkati çekerek, "Biz de bu konuda vurucu bilgileri sağlayıp Çin girişimcisini Türkiye'de yatırım yapmaya daha kolay ikna eder duruma gelmiş olacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Arda ErmutBaşbakanlık Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım AjansıÇinEkonomi
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