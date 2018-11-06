TV+'ın spor ağı S Sport2 ile genişliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yükselen televizyon platformu TV+, Saran Group ile iş birliğini geliştiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig, Bundesliga ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+, spor kanalları ağına bir yenisini daha katıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran bir araya gelerek Türk spor izleyicisini daha fazla ve farklı “premium” içeriklerle buluşturacak olan S Sport2’yi, TV+’da hayata geçirme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, şunları kaydetti:

“Dünyanın en iyi spor müsabakalarını ve sporcularını Türk sporseverler ile buluşturmak için yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Yeni kanalımız için de Türkiye’nin küresel markalarından biri olan Turkcell ile iş birliği içinde olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyoruz. S Sport’un ardından zengin içerikli bir spor kanalının daha kurulması grubumuz için büyük önem taşıyor. Futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar çok geniş bir yelpazede yayın yapacak olan yeni kanalımızın, Türkiye'de spor sevgisinin yerleşmesinde önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Saran Group olarak yeni kanalımız ile de çok yüksek bir izlenme potansiyeli hedeflediğimizi belirtmek isterim. Çıkılan uzun yolculuklarda en zor ve kritik aşamanın ilk adım olduğunu biliyoruz. Bu kanalımızı devreye alırken de ilk adımı Turkcell gibi ülkemizin küresel nitelikteki en önemli markalarından biri ile attığımız için büyük mutluluk duyuyoruz.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Turkcell’in TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, “Tabii ki bu desteğe spor izleyicilerini de dahil etmek gerekiyor. En iyilerin buluşma noktası TV+’ta, dünyanın en iyi spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyoruz. Son bir yılda müşterilerimiz, mobil cihazlarından spor müsabakalarını izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Türkiye’de spor yayıncılığının en güçlü markalarından olan Saran Holding ile yaptığımız iş birlikleriyle spor içeriğimizi daha da zenginleştiriyoruz. Dünyanın en iyi sporcuları, TV+’ta yüksek görüntü kalitesi ile izleyicilerle buluşuyor. Artık sporseverler, daha fazla organizasyonu yeni nesil izleme alışkanlığı ile yani TV+ ayrıcalığıyla takip etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

TV+’da yayınlanacak olan S Sport2 kanalında Bundesliga, Belçika Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, NCAA Basketbol, ATP250, WTA, Diamond Leauge, FIVB Voleyball, US Open, PGA Championship gibi içerikler ve daha fazlası izlenebilecek.

Türkiye’nin Premium Spor Kanalı S Sport2, dünyaca ünlü spor organizasyonlarını izleyicilere sunmaya ve spor sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla geri sayıma başladı.