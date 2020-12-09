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TV8 Yayın Akışı - 9 Aralık 2020 Çarşamba

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 9 Aralık 2020 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.

Genel 09.12.2020, 10:53 09.12.2020, 10:53
TV8 Yayın Akışı - 9 Aralık 2020 Çarşamba
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TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 9 Aralık 2020 

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Oynat BakalımProgram

09:30 MasterChef TürkiyeYarışma

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm Dizi

00:15 Kırmızı OdaDizi

02:30 Doya Doya ModaYarışma

04:30 8x8Program

05:15 Bilginiz OlsunProgram

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TV8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4


DIGITURK
Kanal 28

TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
 

Yorumlar (13)
alper ozkurt 5 yıl önce
Bu kadarda olmaz biz survivor yarış eğlence için izliyoruz AMA bu Semih'in ve gizem kerimoglunun yaptıklarından dolayi izleme zevkimiz kalmadı oyun kazanmışlardır bir becerileri yok ancak getir kalan tüm kötü faaliyetler var böylelerini sizin düzeltmeniz lazım duzrlmiyorsada diskalifiye edin EMEK VEREN EMEKLERINI BÖYLE INSANLARLA HİÇ ETMEYIN Lutfen
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (3)
mahmut sucular 5 yıl önce
bu semih ile gizem kerimoğlunun yaptıkları tasvip edilemez aslında semihinde diskalifiye olması gerekirdi böyle haksızlık olamaz
Beğendim (6) Beğenmedim (5)
MURAT K 5 yıl önce
ACUN BEY , SEMIH VE GIZEMIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNUDA YAPTIKLARI KIRLI ITTIFAK , HERKESIN OLDUGU GIBI BENIM DE CANIMI SIKTI . GIZEM KERIM OGLUNUN , SURVIVOR DEN ELENMESI GEREKTIGINI DUSUNUYORUM. YAPTIGI HAREKET PLANLANMIS VE ALMIS OLDUKLARI KARAR DOGRULTUSUNDA , BILEREK YAPILMIS , OYUNUN DOGASINA AYKIRI BIR EYLEMDIR .
KINIYORUM.....
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (6)
orxan 5 yıl önce
hey cocuk semih naaptiki o oynamak istiyordu ama ilerizekali olmaya calisan 7 li qrup izn vermediler..bide survivorda 7-li qrupmu olur hepsi korkak bunlarin
Beğendim (2) Beğenmedim (2)
Erhan 5 yıl önce
Bay tahmin kaldirildimi
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (3)
Resat kaya 5 yıl önce
Bu survivor bugun yayinlana bolumde yanin 20.03,2016 tarihli yarida semih ve gizem kerim oglunun yaptigi survivorla hic uymuyorlar bulari uyarmanizi rica ediyorum. Yayinda resme oyun oynamayalim diyorlar once sen oynunu oyna onda sonra kansede yollamayi dusun semih gizem kerim oglu hic survivorla yakismiyorlar lutfen diyorum acun ney
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (4)
5 yıl önce
survivor geç saatemi alındı ???
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (4)
tufan 5 yıl önce
acun bey semih gizewm
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (2)
Yunus 5 yıl önce
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Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (2)
selim 5 yıl önce
Nihalin ustune cok gidiyorlar kiz cagizi cok aglatiyorlar ayip ayip
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (6)
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