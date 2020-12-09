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TV8 Yayın Akışı - 9 Aralık 2020 Çarşamba
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 9 Aralık 2020 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
Genel 09.12.2020, 10:53 09.12.2020, 10:53
TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 9 Aralık 2020
06:00 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Oynat BakalımProgram
09:30 MasterChef TürkiyeYarışma
14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm Dizi
00:15 Kırmızı OdaDizi
02:30 Doya Doya ModaYarışma
04:30 8x8Program
05:15 Bilginiz OlsunProgram
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
KINIYORUM.....
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer