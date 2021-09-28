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TV8 Yayın Akışı - 28 Eylül 2021 Salı
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
Genel 28.09.2021, 10:21 28.09.2021, 10:21
TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 28 Eylül 2021
06:30 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Oynat BakalımProgram
08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram
11:15 MasterChef TürkiyeYarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram
05:00 DiziDizi
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
KINIYORUM.....
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer