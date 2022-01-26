TV8 Yayın Akışı - 26.01.2022 Çarşamba

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı.26 Ocak 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.

Genel 26.01.2022, 15:48 26.01.2022, 15:48
TV8 Yayın Akışı - 26.01.2022 Çarşamba

TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 26 Ocak 2022

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 MasterChef Türkiye Yarışma

11:15 Survivor All Star Yarışma

13:30 Survivor Panorama / Canlı Program

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

05:30 Oynat Bakalım Program

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TV8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

DIGITURK
Kanal 28

TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
 

#TV8 rehberi. #Tv8 Yayın Akışı
Yorumlar (13)
alper ozkurt 6 yıl önce
Bu kadarda olmaz biz survivor yarış eğlence için izliyoruz AMA bu Semih'in ve gizem kerimoglunun yaptıklarından dolayi izleme zevkimiz kalmadı oyun kazanmışlardır bir becerileri yok ancak getir kalan tüm kötü faaliyetler var böylelerini sizin düzeltmeniz lazım duzrlmiyorsada diskalifiye edin EMEK VEREN EMEKLERINI BÖYLE INSANLARLA HİÇ ETMEYIN Lutfen
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (3)
mahmut sucular 6 yıl önce
bu semih ile gizem kerimoğlunun yaptıkları tasvip edilemez aslında semihinde diskalifiye olması gerekirdi böyle haksızlık olamaz
Beğendim (6) Beğenmedim (5)
MURAT K 6 yıl önce
ACUN BEY , SEMIH VE GIZEMIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNUDA YAPTIKLARI KIRLI ITTIFAK , HERKESIN OLDUGU GIBI BENIM DE CANIMI SIKTI . GIZEM KERIM OGLUNUN , SURVIVOR DEN ELENMESI GEREKTIGINI DUSUNUYORUM. YAPTIGI HAREKET PLANLANMIS VE ALMIS OLDUKLARI KARAR DOGRULTUSUNDA , BILEREK YAPILMIS , OYUNUN DOGASINA AYKIRI BIR EYLEMDIR .
KINIYORUM.....
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (6)
orxan 6 yıl önce
hey cocuk semih naaptiki o oynamak istiyordu ama ilerizekali olmaya calisan 7 li qrup izn vermediler..bide survivorda 7-li qrupmu olur hepsi korkak bunlarin
Beğendim (2) Beğenmedim (2)
Erhan 6 yıl önce
Bay tahmin kaldirildimi
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (3)
Resat kaya 6 yıl önce
Bu survivor bugun yayinlana bolumde yanin 20.03,2016 tarihli yarida semih ve gizem kerim oglunun yaptigi survivorla hic uymuyorlar bulari uyarmanizi rica ediyorum. Yayinda resme oyun oynamayalim diyorlar once sen oynunu oyna onda sonra kansede yollamayi dusun semih gizem kerim oglu hic survivorla yakismiyorlar lutfen diyorum acun ney
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (4)
6 yıl önce
survivor geç saatemi alındı ???
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (4)
tufan 6 yıl önce
acun bey semih gizewm
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (2)
Yunus 6 yıl önce
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Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (2)
selim 6 yıl önce
Nihalin ustune cok gidiyorlar kiz cagizi cok aglatiyorlar ayip ayip
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (6)
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