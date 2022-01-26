TV8 Yayın Akışı - 26.01.2022 Çarşamba
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı.26 Ocak 2022 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
Genel 26.01.2022, 15:48 26.01.2022, 15:48
TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 26 Ocak 2022
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program
11:15 MasterChef Türkiye Yarışma
11:15 Survivor All Star Yarışma
13:30 Survivor Panorama / Canlı Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program
05:30 Oynat Bakalım Program
CANLI İZLE
TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
KINIYORUM.....
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer