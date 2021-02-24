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TV8 Yayın Akışı - 24 Şubat 2021 Çarşamba
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 24 Şubat 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
Genel 24.02.2021, 15:25 24.02.2021, 15:25
TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 24 Şubat 2021
06:00 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Tahin PekmezSinema
10:45 Survivor Panorama / CanlıProgram
13:00 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
17:00 Deli Dumrul / TV'de ilkSinema
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni BölümDizi
00:15 Kırmızı OdaDizi
02:30 Doya Doya ModaYarışma
04:30 Survivor PanoramaProgram
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
KINIYORUM.....
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer