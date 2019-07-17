TV8 Yayın Akışı - 17 Temmuz 2019

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 17 Temmuz 2019 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 17 Temmuz 2019
07:00Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram
08:45Çok Güzel Hareketler BunlarProgram
09:30Gel Yazın Konuşalım / CanlıProgram
13:15Güle Güle OturunProgram
15:15Bugün Düğünümüz VarProgram
17:30Çok Güzel Hareketler BunlarProgram
20:00Kardeşim BenimSinema
22:15Kötü ÇocukSinema
00:15Gel Yazın KonuşalımProgram
03:15Güle Güle OturunProgram
05:30Oynat BakalımProgram
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 17 Temmuz 2019 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.
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Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 09:02
TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
Bu kadarda olmaz biz survivor yarış eğlence için izliyoruz AMA bu Semih'in ve gizem kerimoglunun yaptıklarından dolayi izleme zevkimiz kalmadı oyun kazanmışlardır bir becerileri yok ancak getir kalan tüm kötü faaliyetler var böylelerini sizin düzeltmeniz lazım duzrlmiyorsada diskalifiye edin EMEK VEREN EMEKLERINI BÖYLE INSANLARLA HİÇ ETMEYIN Lutfen
bu semih ile gizem kerimoğlunun yaptıkları tasvip edilemez aslında semihinde diskalifiye olması gerekirdi böyle haksızlık olamaz