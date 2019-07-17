TV8 Yayın Akışı - 17 Temmuz 2019

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 17 Temmuz 2019 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.

TV8 Yayın Akışı - 17 Temmuz 2019
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TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 17 Temmuz 2019 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.

TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 17 Temmuz 2019 

07:00Günaydın Doktor / Yeni BölümProgram

08:45Çok Güzel Hareketler BunlarProgram

09:30Gel Yazın Konuşalım / CanlıProgram

13:15Güle Güle OturunProgram

15:15Bugün Düğünümüz VarProgram

17:30Çok Güzel Hareketler BunlarProgram

19:00Oynat BakalımProgram

20:00Kardeşim BenimSinema

22:15Kötü ÇocukSinema

00:15Gel Yazın KonuşalımProgram

03:15Güle Güle OturunProgram

05:30Oynat BakalımProgram

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 17 Temmuz 2019 Çarşamba TV8 yayın akışı, TV8 rehberi.

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TV8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

DIGITURK
Kanal 28

TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
 

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 09:02
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YORUMLAR
alper ozkurt
alper ozkurt - 3 yıl Önce

Bu kadarda olmaz biz survivor yarış eğlence için izliyoruz AMA bu Semih'in ve gizem kerimoglunun yaptıklarından dolayi izleme zevkimiz kalmadı oyun kazanmışlardır bir becerileri yok ancak getir kalan tüm kötü faaliyetler var böylelerini sizin düzeltmeniz lazım duzrlmiyorsada diskalifiye edin EMEK VEREN EMEKLERINI BÖYLE INSANLARLA HİÇ ETMEYIN Lutfen

mahmut sucular
mahmut sucular @alper ozkurt - 3 yıl Önce

bu semih ile gizem kerimoğlunun yaptıkları tasvip edilemez aslında semihinde diskalifiye olması gerekirdi böyle haksızlık olamaz

MURAT K
MURAT K - 3 yıl Önce

ACUN BEY , SEMIH VE GIZEMIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNUDA YAPTIKLARI KIRLI ITTIFAK , HERKESIN OLDUGU GIBI BENIM DE CANIMI SIKTI . GIZEM KERIM OGLUNUN , SURVIVOR DEN ELENMESI GEREKTIGINI DUSUNUYORUM. YAPTIGI HAREKET PLANLANMIS VE ALMIS OLDUKLARI KARAR DOGRULTUSUNDA , BILEREK YAPILMIS , OYUNUN DOGASINA AYKIRI BIR EYLEMDIR .
KINIYORUM.....

orxan
orxan @MURAT K - 3 yıl Önce

hey cocuk semih naaptiki o oynamak istiyordu ama ilerizekali olmaya calisan 7 li qrup izn vermediler..bide survivorda 7-li qrupmu olur hepsi korkak bunlarin

Erhan
Erhan - 3 yıl Önce

Bay tahmin kaldirildimi

Resat kaya
Resat kaya - 3 yıl Önce

Bu survivor bugun yayinlana bolumde yanin 20.03,2016 tarihli yarida semih ve gizem kerim oglunun yaptigi survivorla hic uymuyorlar bulari uyarmanizi rica ediyorum. Yayinda resme oyun oynamayalim diyorlar once sen oynunu oyna onda sonra kansede yollamayi dusun semih gizem kerim oglu hic survivorla yakismiyorlar lutfen diyorum acun ney

- 3 yıl Önce

survivor geç saatemi alındı ???

tufan
tufan - 3 yıl Önce

acun bey semih gizewm
ayıp
doku bilerek ver yazık
suer

Yunus
Yunus - 3 yıl Önce

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selim
selim - 3 yıl Önce

Nihalin ustune cok gidiyorlar kiz cagizi cok aglatiyorlar ayip ayip

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