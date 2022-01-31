TV8 ’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 31 Ocak 2022 Yayın Akışı
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 31 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı, TV8 1rehberi.
Genel 31.01.2022, 16:05 31.01.2022, 16:18
06:30 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program
11:15 Survivor All Star Yarışma
13:30 Survivor Panorama / Canlı Program
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program
05:30 Oynat Bakalım Program