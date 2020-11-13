TV8 canlı izle! Diziler Programlar TV8 yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma
13 Kasım 2020 Cuma TV8 yayın akışı ve detayları haberimizde. TV8'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli TV8 yayın akışı ve detayları.
TV8 yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma
06:00 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Oynat Bakalım Program
09:30 MasterChef Türkiye Yarışma
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm Dizi
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
02:30 Doya Doya Moda Yarışma
04:30 8x8 Program
05:15 Bilginiz Olsun Program
TV8 CANLI YAYIN İZLE
MasterChef Türkiye Şuan TV8'de MasterChef Türkiye var. Yarışmadan sonra saat 14:15 itibariyle Doya Doya Moda / Yeni Bölüm başlayacaktır.
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TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.
Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal