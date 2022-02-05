TV Yayın akışı 5 Şubat 2022 Cumartesi TRT1, TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

4 Şubat 2022 Cuma günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında neler var merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV kanalında bugün neler var?

TRT1

06:15 Türk Sineması “Keloğlan İle Cankız” 08:05 Türk Sineması “Kral Şakir: Oyun Zamanı” 10:00 Tozkoparan İskender 11:50 112 Acil Çağrı 13:05 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 16:15 Masumlar Apartmanı 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 03:55 Masumlar Apartmanı

TV8

06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09.45 Süper 1 Takım 10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm 10:45 Kırmızı Oda 15:00 Yerli Sinema / Dargın Kuzenler 17:30 Survivor All Star 20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Kırmızı Oda 03:30 8*8 04:45 Bilginiz Olsun

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Üç Kuruş 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show- Yeni 23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması 02:15 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması 04:15 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D

07:00 Sihirli Annem 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Mutfağı 14:00 Yargı 16:15 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 00:30 Çok Güzel Hareketler 2 02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu 04:15 Müzik Arası

STAR TV

07:00 Pulsar 09:30 Çizgi Film Kuşağı 10:00 Burcu İle Hafta Sonu 12:00 Bir Demet Tiyatro 13:45 Boşver Arkadaş 15:30 Söz 18:45 Star Haber 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor 22:30 Patron Mutlu Son İstiyor 00:45 Kaderimin Oyunu 03:30 Söz 05:30 Pulsar

ATV

07:30 Atv’de Hafta Sonu 10:00 Yalnız Kurt 13:00 Kardeşlerim 16:00 Yalnız Kurt 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardeşlerim-YENİ BÖLÜM 00:20 Yalnız Kurt 03:20 Kalp Yarası 05:50 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:30 Memet Özer İle Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey 16:00 Yasak Elma 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Orta Direk Şaban 21:45 Maske Kimsin Sen? 00:15 Orta Direk Şaban 02:15 Yasak Elma 04:30 Kefaret 06:00 Kadın