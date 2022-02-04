TV Yayın akışı 4 Şubat 2022 Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

4 Şubat 2022 Cuma günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında neler var merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV kanalında bugün neler var?

SHOW TV

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

08:00 Bu Sabah Canlı

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Canlı

12:15 Gelin Evi Yeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Aziz Yeni Bölüm

00:15 Ödeşme Zamanı 2

02:00 Ödeşme Zamanı 2

03:30 AzizTekrar

KANAL D

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 TEKRAR Yargı

02:45 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:00 TEKRAR Asi

STAR TV

07:00 ANNEMİZİ SAKLARKEN

09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:00 SÖZ

18:30 STAR HABER

20:00 KADERİMİN OYUNU

00:15 ANNEMİZİ SAKLARKEN

03:00 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

05:00 SÖZ

ATV

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm

23: 15 Yalnız Kurt 2.Bölüm

02: 15 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm

05: 10 İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

FOX TV

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM

23.30 ORTA SAYFA CANLI

01.45 MASKE KİMSİN SEN? ALT YAZILI

04.00 KAMERA ARKASI

04.45 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI