TV Yayın akışı 4 Şubat 2022 Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
4 Şubat 2022 Cuma günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında neler var merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV kanalında bugün neler var?
4 Şubat 2022 Cuma günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında neler var merak ediliyor. Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV kanalında bugün neler var?
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar
08:00 Bu Sabah Canlı
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Canlı
12:15 Gelin Evi Yeni Bölüm
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Aziz Yeni Bölüm
00:15 Ödeşme Zamanı 2
02:00 Ödeşme Zamanı 2
03:30 AzizTekrar
KANAL D
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Yargı
02:45 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:00 TEKRAR Asi
STAR TV
07:00 ANNEMİZİ SAKLARKEN
09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:00 SÖZ
18:30 STAR HABER
20:00 KADERİMİN OYUNU
00:15 ANNEMİZİ SAKLARKEN
03:00 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN
05:00 SÖZ
ATV
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Yalnız Kurt 2.Bölüm
23: 15 Yalnız Kurt 2.Bölüm
02: 15 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm
05: 10 İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
FOX TV
07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM
23.30 ORTA SAYFA CANLI
01.45 MASKE KİMSİN SEN? ALT YAZILI
04.00 KAMERA ARKASI
04.45 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI