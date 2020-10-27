TV yayın akışı 28 Ekim 2020 Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları
28 Ekim 2020 Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları yayın akışı
28 Ekim 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Kalp AtışıTekrar
13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Şeref SözüYeni Bölüm
00:15 ÇukurTekrar
02:45 ArızaTekrar
05:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:15 TEKRAR Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz
23:45 Hafız Yusuf Efendi
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel
03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:00 TEKRAR "Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM
00.15 MUCİZE DOKTOR
02.45 FATİH SAVAŞ İLE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL
03.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
05.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:30MasterChef TürkiyeYarışma
13:00Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni BölümDizi
00:15Kırmızı OdaDizi
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:308x8Program
05:15Bilginiz OlsunProgram