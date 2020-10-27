TV yayın akışı 28 Ekim 2020 Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları

28 Ekim 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Şeref SözüYeni Bölüm

00:15 ÇukurTekrar

02:45 ArızaTekrar

05:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:15 TEKRAR Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:45 Hafız Yusuf Efendi

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel

03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:00 TEKRAR "Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI



10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM00.15 MUCİZE DOKTOR02.45 FATİH SAVAŞ İLE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL03.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA05.00 KADIN06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Oynat BakalımProgram

09:30MasterChef TürkiyeYarışma

13:00Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni BölümDizi

00:15Kırmızı OdaDizi

02:30Doya Doya ModaYarışma

04:308x8Program

05:15Bilginiz OlsunProgram

