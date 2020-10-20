TV yayın akışı 20 Ekim 2020 Salı Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları

20 Ekim 2020 Salı YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

12:45 Kalp AtışıTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Züğürt Ağa

22:15 Üçkağıtçı

00:00 Şeref SözüTekrar

02:45 ÇukurTekrar

04:45 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta YAYINDACANLI İZLE

16:15 TEKRAR Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Hekimoğlu

00:15 TEKRAR Yeni Hayat

03:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta



05:15 TEKRAR Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM

00.15 SEN ÇAL KAPIMI

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Oynat BakalımProgram

09:30MasterChef TürkiyeYarışma

14:00Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

18:15En Şık Benim / Yeni BölümYarışma

20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi

02:30Doya Doya ModaYarışma

04:30En Şık BenimYarışma

05:15Bilginiz OlsunProgram