TV yayın akışı 20 Ekim 2020 Salı Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları
20 Ekim 2020 Salı Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları yayın akışı
20 Ekim 2020 Salı YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
12:45 Kalp AtışıTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Üçkağıtçı
00:00 Şeref SözüTekrar
02:45 ÇukurTekrar
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta YAYINDACANLI İZLE
16:15 TEKRAR Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Hekimoğlu
00:15 TEKRAR Yeni Hayat
03:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 SEN ÇAL KAPIMI
03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:30MasterChef TürkiyeYarışma
14:00Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
18:15En Şık Benim / Yeni BölümYarışma
20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:30En Şık BenimYarışma
05:15Bilginiz OlsunProgram