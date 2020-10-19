TV yayın akışı 19 Ekim 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları
19 Ekim 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları yayın akışı
19 Ekim 2020 PAZARTESİ YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:00 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
12:45 Kalp AtışıTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 ArızaTekrar
02:45 RamoTekrar
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
Yerli Dizi / Tekrar MENAJERİMİ ARA 07:00
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45
GüncelGERÇEĞİN PEŞİNDE13:15
Yarışma YENİ BİR EV16:30
Ana Haber STAR HABER18:30
Yerli Dizi SEFİRİN KIZI 20:00
Yerli Dizi Tekrar / Sinema YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA 00:15
Yarışma / Tekrar YENİ BİR EV 03:00
Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 05:50
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
00.00 BARAJ
02.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.45 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:30MasterChef TürkiyeYarışma
14:00Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
18:15En Şık Benim / Yeni BölümYarışma
20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15Kırmızı OdaDizi
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:30En Şık BenimYarışma
05:15Bilginiz OlsunProgram