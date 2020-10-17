TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışları

18 Ekim 2020 PAZAR YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk MalıTekrar

08:15 Hayat Güzeldir Yeni Bölüm

10:00 Pazar Sürprizi Canlı

13:00 Ramo Tekrar

17:00 Çocuktan Al Haberi Yeni Bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Arıza Yeni Bölüm

00:15 Şeref Sözü Tekrar

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

05:00 Aşk Laftan Anlamaz Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 TEKRAR Çatı Katı Aşk

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:45 TEKRAR Sadakatsiz

13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza

14:00 TEKRAR Arka Sokaklar

16:15 TEKRAR Hekimoğlu

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 YENİ SEZON Çok Güzel Hareketler 2

23:15 TEKRAR Sadakatsiz

01:30 TEKRAR Yeni Hayat

04:15 5N1K

05:00 TEKRAR Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

Yerli Dizi / Tekrar MEDCEZİR 07:30;

Kadın Programı BURCU İLE HAFTA SONU 10:00

Kadın Programı TÜLİN ŞAHİN İLE MODA 12:00

Eğlence / Tekrar GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK 13:00

Magazin EN GÜZEL BÖLÜM 15:30

Yerli Dizi / Tekrar SEFİRİN KIZI 15:45

Ana Haber STAR HABER 18:45

Yerli Dizi MENAJERİMİ ARA 20:00

Eğlence / Tekrar BİR DEMET TİYATRO 00:15

Tv Sineması ÇEMBER 01:45

Müzik TÜRK MÜZİĞİ 03:30

Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 04:30

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 MUCİZE DOKTOR

11.45 YASAK ELMA

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 ÇOCUKLUK

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM



23.30 ÇOCUKLUK02.00 ZÜMRÜDÜANKA04.30 KADIN06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv'de Haftasonu Kahvaltısı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:30 Hercai 43. Bölüm

16:00 Kuruluş Osman 29. Bölüm

19:00 Haftasonu Atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa 7. Bölüm

00:20 Stajyer Mafya - Yerli Sinema

02:05 Kırgın Çiçekler 55. Bölüm

05:00 Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm



TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:45 Seksenler

06:40 Böyle Bitmesin

09:10 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:15 Masumlar Apartmanı

16:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:35 Gönül Dağı

01:55 Diriliş "Ertuğrul"

03:50 Gönül Dağı

06:00.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat BakalımSinema

08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 Bir Bilen Bir Pişiren / Yeni BölümProgram

10:30 Kırmızı OdaDizi

14:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

17:30 MasterChef TürkiyeYarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Kırmızı OdaDizi

03:00 Para BendeProgram

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz OlsunProgram

