TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışları
18 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
18 Ekim 2020 PAZAR YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Türk MalıTekrar
08:15 Hayat Güzeldir Yeni Bölüm
10:00 Pazar Sürprizi Canlı
13:00 Ramo Tekrar
17:00 Çocuktan Al Haberi Yeni Bölüm
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Arıza Yeni Bölüm
00:15 Şeref Sözü Tekrar
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar
05:00 Aşk Laftan Anlamaz Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 TEKRAR Çatı Katı Aşk
08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça
09:45 TEKRAR Sadakatsiz
13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza
14:00 TEKRAR Arka Sokaklar
16:15 TEKRAR Hekimoğlu
18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 YENİ SEZON Çok Güzel Hareketler 2
23:15 TEKRAR Sadakatsiz
01:30 TEKRAR Yeni Hayat
04:15 5N1K
05:00 TEKRAR Küçük Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
Yerli Dizi / Tekrar MEDCEZİR 07:30;
Kadın Programı BURCU İLE HAFTA SONU 10:00
Kadın Programı TÜLİN ŞAHİN İLE MODA 12:00
Eğlence / Tekrar GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK 13:00
Magazin EN GÜZEL BÖLÜM 15:30
Yerli Dizi / Tekrar SEFİRİN KIZI 15:45
Ana Haber STAR HABER 18:45
Yerli Dizi MENAJERİMİ ARA 20:00
Eğlence / Tekrar BİR DEMET TİYATRO 00:15
Tv Sineması ÇEMBER 01:45
Müzik TÜRK MÜZİĞİ 03:30
Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 04:30
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MUCİZE DOKTOR
11.45 YASAK ELMA
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 ÇOCUKLUK
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM
02.00 ZÜMRÜDÜANKA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Haftasonu Kahvaltısı
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Hercai 43. Bölüm
16:00 Kuruluş Osman 29. Bölüm
19:00 Haftasonu Atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa 7. Bölüm
00:20 Stajyer Mafya - Yerli Sinema
02:05 Kırgın Çiçekler 55. Bölüm
05:00 Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:45 Seksenler
06:40 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:15 Masumlar Apartmanı
16:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:35 Gönül Dağı
01:55 Diriliş "Ertuğrul"
03:50 Gönül Dağı
06:00.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat BakalımSinema
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren / Yeni BölümProgram
10:30 Kırmızı OdaDizi
14:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
17:30 MasterChef TürkiyeYarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Kırmızı OdaDizi
03:00 Para BendeProgram
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz OlsunProgram