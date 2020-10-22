TV de bugün hangi diziler var - 22 Ekim 2020 Perşembe

ATV

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

STAR

20:00 Yabancı Sinema JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK

SHOW TV

20.00

Bas Gaza

Araba soygunlarıyla Avrupa'nın suç dünyasında isimlerini duyuran Andrew ve Garrett Foster kardeşler, Fransa'da Bugatti'sini çaldıkları mafya babası Jacomo Morier'i çok öfkelendirirler. Morier, rakibi Max Klemp'in Ferrari 250 GTO'sunu çalarlarsa Foster kardeşlerin hayatlarını bağışlayacağını söyler. Önlerinde sadece 1 haftaları vardır. Foster kardeşler, Stephanie'nin de içinde bulunduğu bir ekip oluşturarak bu işi başarmaya çalışacaklardır.

20:00 Yeni Hayat Yeni Bölüm

TRT1

20:00 Kalk Gidelim

FOX

20:00 MUCİZE DOKTOR Yeni Bölüm

TV8

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm