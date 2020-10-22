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TV de bugün hangi diziler var - 22 Ekim 2020 Perşembe
TV de bugün hangi diziler var - 22 Ekim 2020 Perşembe
Genel 22.10.2020, 02:11 22.10.2020, 02:11
ATV
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
STAR
20:00 Yabancı Sinema JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK
SHOW TV
20.00
Bas Gaza
Araba soygunlarıyla Avrupa'nın suç dünyasında isimlerini duyuran Andrew ve Garrett Foster kardeşler, Fransa'da Bugatti'sini çaldıkları mafya babası Jacomo Morier'i çok öfkelendirirler. Morier, rakibi Max Klemp'in Ferrari 250 GTO'sunu çalarlarsa Foster kardeşlerin hayatlarını bağışlayacağını söyler. Önlerinde sadece 1 haftaları vardır. Foster kardeşler, Stephanie'nin de içinde bulunduğu bir ekip oluşturarak bu işi başarmaya çalışacaklardır.
20:00 Yeni Hayat Yeni Bölüm
TRT1
20:00 Kalk Gidelim
FOX
20:00 MUCİZE DOKTOR Yeni Bölüm
TV8
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm