Tuz Gölü kıyısındaki tatlı su kaynağı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Tuz Gölü kıyısında artezyen kuyusundan kaynayan tatlı su görenleri şaşırtıyor.
Çevresinde birçok canlıyı ve birçok endemik bitkiyi barındıran Tuz Gölü'nün hemen 2 yüz metre yanındaki artezyen kuyudan kaynayan tatlı su ziyaretçi akınına da uğruyor.
Yaptığı açıklamada hemen Tuz Gölü kıyısında bulunan bu tatlı su kaynağının çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen de, vatandaşların bu doğal alanı görmeleri için, Eskil İlçesi'nden Tuz Gölü'ne doğru 25 kilometre uzunluğunda yol yaptıklarını söyledi.