Tuz Gölü atış alanı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, 23 Temmuz-17 Ağustos'ta füze atışlı testlerin yapılabilmesi maksadıyla Tuz Gölü'nün güneyinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının Hisar Projesi kapsamında, 23 Temmuz-17 Ağustos'ta füze atışlı testlerin yapılabilmesi amacıyla Tuz Gölü güneyinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ile giriş yasağı uygulanacak tarihlerin Ankara Valiliğinin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.