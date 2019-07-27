SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde bir girişimcinin Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla'daki çiçekçilere sattığı tüylü kuşkonmazlar, ilçe sakinlerine kazanç kapısı oldu.

İlçede yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Deliktaş, bir süre önce dağda dikkatini çeken tüylü kuşkonmazın, çiçekçilik sektöründe değerlendirildiğini öğrendi.

Bunun üzerine 15 kişilik ekip oluşturarak dağlarda kuşkonmaz toplatan Deliktaş, bunları farklı illerdeki çiçekçilere satmaya başladı.

Deliktaş, şimdi kuşkonmazların toplanması ve demetlenmesinde yaklaşık 75 ilçe sakinini çalıştırarak, onlara ek gelir imkanı sağlıyor.

İbrahim Deliktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşkonmazların dağlarda kendiliğinden yetiştiğini dile getirdi.

Dağda gezerken gördüğü bitkiden bir demet alıp evine götürdüğünü anlatan Deliktaş, "Balkona koydum, bir süre sonra baktım, püskülü açtı. Ben de araştırdım ve bu işte kazanç olduğunu düşündüm. Daha sonra aldığım numuneleri çeşitli yerlere gösterdim, kabul ettiler. Bu şekilde işe başladım." dedi.

Bu işte ilk senesi olduğunu belirten Deliktaş, şunları kaydetti:

"Sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla'nın Marmaris ilçesindeki çiçekçilere tüylü kuşkonmaz gönderiyoruz. 30 bin demetlik bir parti daha göndereceğiz. Dağdan toplattığım tüylü kuşkonmazları, bizimle çalışan ailelerin evlerine demet haline getirmeleri için bırakıyorum. Demet yaptıktan sonra kurutup paketleyerek sevke hazır hale getiriyoruz."

Deliktaş, kuşkonmazların 35 ila 45 santimetre uzunluğunda olduğunu, yaş veya kuru toplandığını söyledi.

Kuşkonmaz demeti yapan 7 çocuk annesi 47 yaşındaki Safiye Toprak ise "1,5 aydır bu işi yapıyorum. Buradan gelen gelirle ekmek paramızı çıkarıyoruz." diye konuştu.

Eşini 3 yıl önce kaybettiğini belirten Toprak, "Günde ortalama 50 demet yapıyoruz, karşılığında 50 lira alıyoruz." ifadesini kullandı.