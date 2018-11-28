KAYSERİ (AA) - Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde organize edilen “Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi” Kayseri Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim salonunda başladı.

Sağık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre eğitim, Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, eğitimde şunları kaydetti:

"Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğine bu eğitim için verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tütün artık Türkiye'nin halk sağlığı sorunudur. 2012 yılında tütünle mücadelede en iyi ülke, 2017 yılında da lider ülke seçilmemize rağmen tütüne bağlı ölümlerde dünyada 2. sıradayız. Burada büyük bir sorun var. Kişi kendi öz gayreti ile sigara bırakmada yüzde 10 başarı gösterirken yardım alarak sigara bırakma girişiminde oranlar yüzde 30'lara kadar ulaşmakta."

İki gün süren eğitimlerde Doç. Dr. Tijen Şengezer, Dr. Öğr. Üyesi Fisun Sözen, Öğr. Gör. Uzm. Dr. Asiye Uğraş Dikmen, Uzm. Dr. Zeynep Atam Taşdemir, Uzm. Dr. İrem Karataş Erbay ve Uzm. Dr. Sevgi Güler hazırladıkları sunumlar eşliğinde tütünle mücadeleyi anlattı.