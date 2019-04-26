TUTAP ödül töreni

ANKARA (AA) - Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumları ödüllendirdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törende Turizm ve Tanıtma Platformu ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye'nin tarihi bölgeleri ve şehirlerinin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için gerekli dosyaları hazırladıklarını söyledi.

Gecede, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.