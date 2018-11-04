TÜSİAD, Konya'da gençlere girişimciliği öğretecek

KONYA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programı, Konya'da tanıtıldı.



"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programının tanıtımı amacıyla Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Halil Cin Konferans Salonunda toplantı düzenlendi.

KTÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı, toplantıda yaptığı konuşmada, bir ihtiyacı cevap vermek üzere risk ve inisiyatif alan kişilerin girişimci olarak ifade edilebileceğini belirtti.

Risk almadan önemli bir başarıya imza atmanın çok zor olduğunu ifade eden Halkacı, öğrencilere hitaben şunları söyledi:



"Derslerinizin yanında girişimcilik ruhunu da mutlaka canlı tutmanız lazım. Yani diplomayı aldıktan sonra değil zaten ondan sonraki hayatınıza daha iyi yön verebilmek için girişimcilik ruhunuzu şimdiden taze tutmanız gerekir. Ülkemizin ve bölgemizin ekonomisi siz gençlerin, iş hayatına kazandıracağı yenilikler, inovatif fikirler ve girişimcilik ruhuyla artacağına ve yeni adımların kalkınacak bir ekonomik değere dönüşeceğine inanıyorum. Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak için gençleri odağa almanın ve onları süreçlerine dahil etmenin çok önemli olduğuna inanıyorum."



"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programınının tanıtıldığı toplantıda, programa başvuruların 3 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

Toplantıya KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız ve Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi de katıldı.