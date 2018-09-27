Turşu ve mantı satarak İdlib'e un gönderdiler

AKSARAY (AA) - Aksaray İnsani Yardım Derneği (İHH) 30. iyilik tırını İdlib'e gönderdi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH Kadın Kolları üyeleri ve gönüllülerin desteği ile bir tır un daha temin ettiklerini söyledi.

Kadın gönüllülerin bir ayda bir tır un tedarik ettiğini belirten Özkan, "Kadın kolları üyelerimiz turşu ve mantı yapıp satarak un teminine yardım etti. Ana ruhuyla meseleye yaklaşan gönüllülerimiz savaş mağduru çocuk, yaşlı ve kadınların durumlarına karşı çok hassas yaklaşıyor. Büyük gayret sarf ederek 25 ton unu tamamladılar." dedi.

İHH olarak İdlib'te büyük bir insani dramın yaşanacağını öngörerek alarm durumuna geçtiklerini ve acil yardım kampanyası başlatıklarını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"İdlib'e müdahale ihtimali üzerine 400 bin insan Türkiye sınırına gelmiş ve çadırlara yerleşmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Lideri Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin mazlumların lehine sonuçlanması üzerine, 3,5 milyon insan derin bir nefes almış oldu. Kendilerine mağdur ve mazlumlar adına şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük dua aldılar. Adeta bayram havasında karşılanan bu görüşme sonucu insanlar İdlib'e geri dönmeye başladı. Son sığınak olarak kabul edilen İdlib'e geçmiş yıllarda sığınan Halep, Şam, Humus, Türkmen Dağı ve Doğu Gutalı mağdurlar bu yardımlardan faydalanacaktır. Savaş bitene kadar yardımlar devam edecektir. Aksaray iyilikte ön sıralarda olan bir şehirdir ve yardım etmeye devam edecektir. Biz, vatanını kurtarmak için mücadele eden insanlara destek olmaya devam edeceğiz. Müslümanlığın gereği budur kanaatindeyiz."

Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışından bağışların kabul edildiğini belirten Özkan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından tır, İdlib'e uğurlandı.