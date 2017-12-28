Turşu satarak çocuklarını okutuyorlar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kışlık sebze ve meyvelerden turşu kuran ev hanımları, hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Turşusuyla meşhur olan Çubuk'ta ev hanımları pancar, lahana, brokoli ve havuç gibi kışlık sebzelerden turşu kurmaya başladı.

Ev ve atölyelerde turşu kuran hanımlar, buradan elde ettikleri gelirle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine destek veriyor.

Turşu üreticisi Satı Ağa Özkan (52) turşu yapımını kaynanasından öğrendiğini ve 30 yıldır turşu satarak aile bütçesine katkı verdiğini söyledi.

- Turşu parasıyla 3 çocuk okuttu

Kazandığı parayla üç çocuğunu üniversitede okuttuğunu aktaran Özkan, zahmetli de olsa işini severek yaptığını belirtti.

Çubuk'a 20 yıl önce geldiğini belirten Dürdane Koç (50) ise turşu kurmayı komşusundan öğrendiğini dile getirdi.

Yaz kış demeden turşu kurduklarını kaydeden Koç, "Buraya ailemle birlikte Çankırı’dan geldim. Arkadaştan kurmayı öğrendim ve 20 senedir de turşu kuruyorum. Üç çocuğum var ikisi okulu bitirdi birisi halen okuyor. Turşudan kazandıklarımızla ben de arkadaşlarım gibi çocuklarımızı okutuyorum. Şimdi kışlık sebzelerle turşu kurma mevsimi olduğu için pancardan turşu kuruyoruz." diye konuştu.

Aliye İmdat (50) da "On yıl önce Çubuk turşusuyla tanıştım ve o günden bu yana turşu kuruyorum. Bu şekilde çalışarak elimden geldiği kadar çocuklarıma ve eşime yardımcı olmaya gayret gösteriyorum. Şimdi de arkadaşlarımızla birlikte pancar turşusu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.