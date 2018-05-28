TURSAB Başkanı Bağlıkaya, Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, beraberindeki heyetle birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret etti.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ziyarette, Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirterek, turizm alanında bölgede son dönemde yaşanan hareketliliğinin bundan sonraki süreçte devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Seçen ise Kapadokya'nın dünyanın sayılı doğal, tarihi ve kültürel birikimlerine sahip olduğunu ifade etti.

Seçen, bölgedeki turist sayısı ve elde edilen döviz miktarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla belediye olarak kent merkezinde bulunan yeraltı yerleşim yerinde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini, kısa sürede ziyarete açmayı planladıklarını kaydetti.

Görüşmenin ardından Seçen, Bağlıkaya'ya yöresel el sanatlarından çanak amfora hediye etti.

Ziyaret programına, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Eroğlu, TÜRSAB İletişim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Mesut Kanat, TÜRSAB Kapadokya Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl da katıldı.

