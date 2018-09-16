Turna Balığı Yakalama Yarışması

KIRIKKALE (AA) - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından, 2018 yılı Turna Balığı Yakalama Yarışmasının finali Kırıkkale'de yapıldı.

Kapulukaya Barajı, Karaahmetli Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışma için bir gün önce 10 ilden gelen yaklaşık 100 yarışmacı, çadır kurarak bir günlük kamp yaptı.

ASOF Başkanı Mustafa Serkan İnanç, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişmesini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçılarını buluşturmak olduğunu söyledi.

Kapulukaya Baraj Gölü’nün sportif olta balıkçılığı için Türkiye'deki en iyi sahalardan birisi olduğunu vurgulayan İnanç, "Yarışmayla paylaşım ve yardımlaşma anlayışını da geliştirmek istiyoruz. Çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bottan ve kıyıdan en büyük balık ile en çok balık yakalayıp dereceye giren sporculara hediyeleri verildi.

Programa, Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile çok sayıda balıkçı katıldı.