ANKARA (AA) - Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE), "Güven Vermeyen NATO ve İhtiyaç-İmkan Bakımından Avrupa Ordusu Arayışı" paneli düzenlendi.

SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü emekli kıdemli albay Mithat Işık, panelin açılışında yaptığı konuşmada, kısmen hava kuvvetlerine sahip olan Avrupa ülkelerinin, karada savaşacak ordularının çok güçlü olmadığını ifade etti.

Kore'de savaşın kaderini, Türk ordusunun değiştirdiğini belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Kıbrıs gazisiyim ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısıyım. Zaman zaman Kore'de savaşmış gazilerimizi dinliyorum. Gerçekten Türk ordusunun yaptığı kahramanlıklar, hem savaşın kaderini değiştiriyor hem ABD askerlerinin az zayiat vererek muharebeden geriye çekilmesini sağlıyor hem de bu kahraman ordu, orada bir devletin kurulmasını sağlıyor. Yani Güney Kore. Koreliler, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine hep geliyor. Onlar da ahde vefayı unutmamışlardır. Artvin'in en ücra köyünde Kore gazisini bulup ona madalyasını veriyorlar. Yani bir gazinin yanında onların saygısı çok farklı. Dolayısıyla eğer Avrupa bir ordu kuracaksa Türk'ün olmadığı yerde Avrupa'nın ordu kurup başarılı olacağına inanmıyorum."

Açılış konuşmasının ardından, emekli tümgeneral Asım Kocaoğlu, SDE Savunma ve Güvenlik Kurulu üyeleri Haluk Çetinkaya, Yusuf Kaya ve Güray Alpar'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.