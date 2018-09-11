"Türk'ün Ateşle İmtihanı: Sakarya" fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla "Türk'ün Ateşle İmtihanı: Sakarya" isimli fotoğraf sergisi açıldı.



Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) tarafından organize edilen sergide, Sakarya Savaşı'na ilişkin Genelkurmay Başkanlığı ve Yunan arşivlerinde yer alan fotoğraflar yer alıyor.

POTA Genel Koordinatörü emekli Albay Kadim Koç, serginin kurtuluş mücadelesinin acımasız ve kanlı gerçekleştiğini gösterdiğini söyledi.

Fotoğraflara bakıldığında Sakarya'nın yokluk ve strateji içinde verilen bir savaş olduğunun görüldüğünü anlatan Koç, "Sergideki fotoğraflar atalarımızın ne büyük zorluklarla vatanı düşmandan kurtardığını göstermektedir. Cumhuriyete giden yol Polatlı’da gerçekleşen Sakarya Zaferi ile açılmıştır. 30 Ağustos zaferini ve bağımsız, genç cumhuriyetimizi müjdeleyen Sakarya Savaşı'dır." dedi.

Koç, Yunan askerlerinin meyve çekirdeklerini kırdığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Polatlı tren istasyonundaki fotoğraflarının şehirde ilk kez teşhir edildiğini kaydetti.



Polatlı İstiklal Madalyalı Gaziler Derneği Başkanı İhsan Edip Doğan de sergiye istiklal savaşı gazilerinin fotoğraflarını teşhir ederek katkı sunduklarını söyledi.

Sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.