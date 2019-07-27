TürkTraktör'den otomotiv sektöründe mesleki eğitime yeni katkı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör Ankara ve Erenler fabrikalarında kurduğu "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları"nda çalışanlarına yeni teknolojilerden yararlanılarak etkin öğrenme platformu sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni teknolojileri ürünlerine entegre ederek müşterilerine ileri teknolojiye sahip ve dünya standartlarında ürünler sunan TürkTraktör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Simge Simülasyon ve Polonya, Macaristan ve İtalya’dan üç ayrı kurum ile ortak yürüttüğü çalışma vesilesiyle dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi.

TürkTraktör bu kapsamda hayata geçirdiği "Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) Eğitim Laboratuvarları" ile çalışanlarına, stajyerlerine, müşterilerine ve bayilerine mesleki eğitimleri sanal ortamda veren öncü şirket olarak bir ilke imza attı.

Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) Eğitim Laboratuvarları Projesi, TürkTraktör’ün Endüstri 4.0 dönüşüm çalışmaları kapsamında Eğitimde Dijitalleşme noktasından hareketle hayata geçirildi.

Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları ise TürkTraktör’ün, mevcut eğitim metotlarını gözden geçirmek üzere Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptığı yoğun saha çalışmaları sonucunda kuruldu. Bu süreçte hedef kitle üzerinde yapılan araştırmalar, çalışanların büyük bir kısmının Y kuşağı olduğunu gösterdi. Tüm eğitim tasarım süreci de bu hedef kitlenin değişen ihtiyaç ve öğrenme şekilleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Sanal Gerçeklik eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Eğitimlerin bilimsel zeminde öğrenmeye etkisi ise Avrupa Birliği projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile yapılan deneysel çalışmalarla araştırıldı. Akademik camiada bu kapsamda yapılmış dünyadaki ilk çalışma niteliği taşıyan bu deneysel çalışma neticesinde Sanal Gerçeklik teknolojisiyle verilen eğitimlerin, öğrenmeye etkisinin yüzde 81 olduğu tespit edildi.

Öte yandan TürkTraktör’ün üretim hatlarından alınan insan kaynaklı hata verilerindeki yüzde 89’luk düşüş trendi ise yapılan deneysel çalışma verilerini doğrular nitelikte gerçekleşti. TürkTraktör’ün bu öncü çalışması, projenin yabancı ortaklarının da desteğiyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanıtıldı ve kullanılmaya başlandı. Türkiye’de geliştirilen yeni bir metodun Avrupa Birliği ülkelerine yaygınlaştırılması özelliğinden ötürü proje, “Teknoloji Geliştirme” projeleri kapsamına giriyor.

- Sanal ortamda geçen 15 dakika ile etkin ve kalıcı bir eğitim





Laboratuvarlarda eğitime katılan çalışanlar, öncelikle 2 boyutlu ve 3 boyutlu ortamda detaylı bir eğitim alıyor. Bu aşamada, çalışanlar İSG ve kalite açısından tüm detayları ve püf noktalarını öğreniyor. Eğitimin uygulama kısmında ise her çalışan Sanal Gerçeklik gözlüğü yardımıyla eğitimin uygulama kısmını gerçekleştiriyor.

Bu sırada diğer katılımcılar da tatbik edilen uygulamayı anlık olarak 3 boyut destekli dev ekrandan takip edebiliyor. Mayıs 2018’de faaliyete geçen laboratuvarlarda bugüne kadar işitme engelli çalışanlar da dâhil olmak üzere toplam 400’ün üzerinde saha çalışanı, 8 farklı içerik dahilinde eğitimler aldı.Tüm çalışanlarının gelişimine fırsat eşitliği sağlama konusunda büyük bir hassasiyet gösteren TürkTraktör’ün "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları", özellikle işitme engelli çalışanların da mesleki ve teknik gelişimini ciddi anlamda destekleyen çok yararlı bir platform olarak ayrı bir önem taşıyor. Eğitimler, farklı hat ve bölümlerde çalışabilmek için rotasyon fırsatı sağlıyor.

Bu eğitim teknolojisi ve yöntemini tüm endüstriye yaygınlaştırmayı da hedefleyen TürkTraktör, düzenlediği Mesleki Eğitimde Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçerikleri ile Öğrenme ve Endüstriyel Uygulamaları etkinliğiyle, projenin çıktılarını MESS - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda sektör temsilcileriyle paylaştı.

Etkinlik katılımcılarına laboratuvarlarda verilen eğitimler ve yapılan diğer çalışmalar aktarılıp deneyimletilirken, sanal gerçeklik teknoloji ve uygulamalarının endüstrinin gelişimine sağlayacağı katkılar da paylaşıldı.

Böylece sanal gerçeklikle eğitim teknolojisinin, endüstriye yaygınlaştırılması tarafında da önemli bir adım atılmış oldu.