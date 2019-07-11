TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı oldu

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı oldu.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008'den bu yana TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Fırat Purtaş, TÜRKSOY merkezinde düzenlenen törenle görevini Çakıcı'ya devretti.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Deniz Çakar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Yardımcısı Alaaddin Sonat, TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Purtaş'ın TÜRKSOY'un, Türk dünyasının manevi mirasına sahip çıkma ve uluslararası bir kuruluş olma yolunda gösterdiği çalışmalara destek olduğunu belirterek, Purtaş'ı aralarından ayrılan bir isim olarak değil kendilerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Kaseinov, 2008'den bugüne yaptığı hizmetlerden ötürü Purtaş'a teşekkürlerini ileterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önerisi ve TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının da destekleriyle yeni görevine başlayacak olan Çakıcı'yı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Çam da görevi süresince önemli başarılı çalışmalara imza atan Purtaş'a teşekkür ederek, görevi devralan Çakıcı'ya başarılar diledi.



Çam, TÜRKSOY'un kültürel ve sanatsal çalışmalarla 21.yüzyılın Türk dünyasının asrı olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Purtaş ise TÜRKSOY'da görev yapma ve Genel Sekreter Kaseinov'la çalışmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu onurlu görevi gönül rahatlığıyla devretmenin memnuniyetini yaşıyorum. Sayın Çakıcı'ya başarılar dilerken sadece TÜRKSOY'a değil tüm Türk dünyasına hizmet etmeye her zaman hazır olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Çakıcı da TÜRKSOY'un, Türk dünyasının gönül coğrafyasının haritasını çizmek ve geçmişle gelecek, doğuyla batı arasında köprüler kurmak amacıyla toplanan bir organizasyon olduğunu belirtti.

Çakıcı, şunları kaydetti:

"Altı kurucu üye ülke ve sekiz gözlemci ile 1993'ten beri sayısız etkinliğe imza atmış, belirli yıl dönümlerinde düzenlediği bilimsel toplantı ve kongrelerle bu büyük milletin ruhunu, gönlünü aşk ve maneviyatla, aklını, bilim ve marifetle donatmış abide şahsiyetleri anmaya devam etmiş, yine bu ülkelerde yaşayan sanatçıları ve sanatlarını muhtelif coğrafyalarda Türk halklarıyla buluşturmuş ve bu etkinliklerini kaydedip basılı ve görüntülü iletişim araçlarıyla yayımlamış bir teşkilat. Sayın Prof. Dr. Fırat Purtaş hocamdan bu kutlu nöbeti devralmak bendeniz için büyük bir şeref ve altından kalkabilmeyi umduğum ağır bir sorumluluktur."

Törende, 11 yıldan uzun bir süre TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Purtaş'a Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in hizmet madalyası ve Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşekkür Plaketi takdim edildi.

- Bilal Çakıcı Kimdir?

Çakıcı, 15 Ağustos 1973’te Yozgat'a doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1993'te mezun olan Çakıcı, 1996'da "Eski Türk Edebiyatında Kaside Nazım Şekli (XVI. Yüzyıl)" başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 2005'te de "Fedai Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni" başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olan ve 28 Nisan 2016 - 15 Mart 2019 arasında Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığını yürüten Doç. Dr. Çakıcı, Mart 2019'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.