TÜRKPATENT'ten 23 ürüne

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de bulunduğu 23 coğrafi işaretin tescilleneceğini bildirdi.

Asan, AA muhabirine, coğrafi işaretlerin tescillenerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüksek katma değere dönüştüğü söyledi.

Avrupa Birliği'nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye'de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti.

Asan, "Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok farklı kültür ve medeniyetin beşiği olan ülkemizin sahip olduğu bu zenginlik, coğrafi işaret tescilleriyle koruma altına alınarak, atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor." dedi.

- Kars balına ve Bursa incirine tescil

Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Mut zeytinyağı, Sivrihisar muska baklavasının da olduğu 23 coğrafi işarete tescil belgesi vereceklerini dile getirdi. Türkiye'de tescil edilmiş coğrafi işaretlerin AB'de hızlı tescilini sağlayıp, sayısını artırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Asan, bu ürünlerin AB pazarında daha fazla yer almasını beklediklerini ifade etti.

Asan, AB Komisyonu iş birliğiyle 27-28 Kasım'da TÜRKPATENT'te tören düzenleyeceklerini, bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerinin dış pazarlarda istenilen seviyede korunmasını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Törenin önemine değinen Asan, "Gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ülkemizin dört bir yanına ait 23 coğrafi işaretli ürünün tescil belgesi, sahiplerine takdim edilecek. Törenle birlikte, tescilli coğrafi işaretlerin davetlilere sunulacağı bir sergi açılışı da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Asan, tören ve sergiyle coğrafi işaretli ürünlerin ülkede daha fazla bilinmesinin ve bunlara talebin artmasının amaçlandığını kaydetti.

TÜRKPATENT'in tescil belgesi vereceği ürünler ve tescil başvurusunda bulunanların listesi şöyle:

No

Coğrafi İşaret

Tescil Ettiren

1

Kars Balı

Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği

2

Mut Zeytinyağı

Mut Ticaret ve Sanayi Odası

3

Melli İnciri

Bucak Belediye Başkanlığı, Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

Van Keledoşu

Van Ticaret ve Sanayi Odası

5

Van Savatlı Gümüş İşlemesi

Van Ticaret ve Sanayi Odası

6

Van Kavutu

Van Ticaret ve Sanayi Odası

7

Murtuğa

Van Ticaret ve Sanayi Odası

8

Trabzon Kazaziyesi

Trabzon Kuyumcular ve Saatçılar Odası

9

Amasya Çiçek Bamyası

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

10

Sivrihisar Muska Baklavası

Sivrihisar Belediye Başkanlığı

11

Tosya Bıçkısı

Tosya Kaymakamlığı

12

Daday Etli Ekmeği

Daday Belediyesi

13

Pınarbaşı Kara Çorba

Pınarbaşı Kaymakamlığı

14

Nallıhan İğne Oyası

Nallıhan Kalkınma Vakfı

15

Nallıhan Örtmesi

Nallıhan Kalkınma Vakfı

16

Nazilli Kar Helvası

Nazilli Ticaret Odası

17

Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı)

Şanlıurfa Ticaret Borsası

18

Tarsus Sarı Ulak Zeytini

Tarsus Ticaret Borsası

19

Milas Tepsi Böreği

Milas Ticaret ve Sanayi Odası

20

Bursa Siyah İnciri

S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği

21

Amasya Beji Mermeri

Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

22

Kandıra Bezi

Kandıra Halk Eğitim Merkezi

23

Cennet Çamuru/Kilis Kaymaklı Kırma Künefe

Kilis Valiliği