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Türkmen semt sorumlusu Ali'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi

- Dışişleri Bakanlığı: - "Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

03 Ocak 2018 Çarşamba 08:54
Türkmen semt sorumlusu Ali'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi
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ANKARA (AA) - Türkiye, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Iraklı Türkmenler ve tüm Irak halkına başsağlığı dilenen açıklamada "Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kerkük’te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIrak Türkmen Cephesi
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