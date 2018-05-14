Türkmen lider Salihi'den 'Türkmenlerin sokaktaki tepkisi artıyor' açıklaması

BAĞDAT (AA) - AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Kerkük ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde elektronik oy kullanma cihazlarındaki Türkmen oyların Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) kaydırıldığını, söz konusu usulsüzlüğün seçim komiserliğindeki KYB'li memurlar aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, "sokağa dökülerek hakkını talep eden Türkmenlerin tepkisi giderek artıyor." dedi.

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"KYB liderliğindeki şaibe çok profesyonelce yapılmış." diyen Salihi, oy kullanımından önce cihazlara KYB'nin merkezi Süleymaniye'den müdahale edildiğini söyledi.

İTC lideri, "Türkmen milleti hakkını talep ediyor ve bunun için de sokaklara dökülmüş durumda. Kerkük'ta tansiyon yükseliyor. Bağdat'a, sokaklara dökülen halkımızın derdini devlet yetkilileriyle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, KYB'nin seçime hile karıştırmasından sadece Türkmenlerin değil Goran ve Berham Salih'in partisiyle Yeni Nesli Hareketi'nin de muzdarip olduğu ve onlarla da temas içerisinde olduklarını aktardı.

Nihai olmayan sonuçlara göre Kerkük'te Türkmenlerin en az 3 milletvekili çıkardığı bilgisini paylaşan Salihi, buradaki Türkmen seçmen sayısının şaibe yapılmadığı takdirde 3'ten fazla milletvekili çıkarma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Türkmenler, dün akşam saatlerinden itibaren yapılan şaibelere karşı sokağa çıkarak protesto gösterisi yapmıştı. Türkmenlerin protestosu Kerkük merkezli ve ona bağlı Dakuk ve Altunköprü'de de sürüyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı. Söz konusu gösterilere kentteki Arapların da destek vermesinin ardından dün Türkmen ve Arap siyasetçiler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddia edilerek "oy pusulalarının elle sayılması" istenmişti.

Muhabir: Haydar Hadi

