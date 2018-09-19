Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan muharrem iftarı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "(Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz) diyerek mezhepsel ve etnik köken gibi konularla yıllarca enerjimizin boşa harcanmasına yönelik girişimlerle karşı karşıya kalmışız, Allah'a hamdolsun bu girişimlerin hepsini bozguna uğrattık." dedi.

Sarıeroğlu, İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Sarıeroğlu, muharrem ayının dersler ve ibretler alınması gereken bir ay olduğunu belirterek, "'Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz' diyerek mezhepsel ve etnik köken gibi konularla yıllarca enerjimizin boşa harcanmasına yönelik girişimlerle karşı karşıya kalmışız, Allah'a hamdolsun bu girişimlerin hepsini bozguna uğrattık." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, geçmişte Çanakkale'de, yakın geçmişte 15 Temmuz'da ülke insanının birlik ve beraberlikle vatanın savunduğunun altını çizerek, bundan sonra da bütün unsurlarıyla birlik beraberlik içinde yaşayacağını söyledi.

Gaziler Günü'nü de tebrik eden Sarıeroğlu, şehitlere rahmet, gazilere ise şifa diledi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de davetlilerin muharrem yasının ve oruçlarının kabul olmasını dileyerek, "Kerbela'da Peygamber Efendimizin torunu İmam Hüseyin'in şehadetinin yıl dönümünün 1440'ıncı yılında dil, din, ırk renk ve mezhep ayırt etmeden hepimiz aynı sofrada oturduk. Bu birlikteliğimize nifak sokmaya çalışanlar olsa da bizler evlad-ı fatihanın torunlarıyız." dedi.

Arap yarımadasının genelinin mezhep savaşları içinde olduğunu hatırlatan Özdemir, "İslam ülkelerinin içinde en güçlü devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gerek Avrupa'dan gerekse Arap yarımadasındaki fitnelerin ülkemizi bölmek için çevirmediği film, fırıldak yok." dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir'in Sarıeroğlu'na zülfikar hediye ettiği yemeğe ayrıca AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

