İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknoloji takımıyla dünyada liderliğe oynayacağını belirtti.

Varlıbaş, Temiz Oda Teknolojileri Derneği tarafından gerçekleştirilen "Yaşamın Her Yerinde Biyoteknoloji" konulu panelde konuştu.

Varlıbaş, "İyi takım kurabilen, yani defansında, forvetinde, kalesinde iyi oyuncular bulunan kulüpler başarılı olur. Türkiye’de biyoteknoloji alanında da yeni nesil şirketler oluşuyor. Hem BİYOSAD hem de İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) bünyesinde kurumlar ile iş birliği içerisinde yaptığımız çalışmalarla start upların da dahil olduğu firmaların gelişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye, biyoteknoloji sıralamasında dünyada şu anda 46. sırada bulunuyor. Fakat iyi takımlar oluşursa 15 yıl içerisinde sıkı bir çalışmayla biyoteknoloji alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girecektir. Türkiye’yi biyoteknoloji alanında bir üs haline dönüştürebiliriz. Kamu kuruluşlarımız, gelişen yeni nesil şirketler, üniversiteleri ile bir bütün içerisinde çalışarak bu mümkün." ifadelerini kullandı.

BİYOSAD olarak İstanbul Tuzla’da yüksek teknolojili bir organize sanayi bölgesi oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Varlıbaş, start upların da dahil olduğu bu yüksek teknolojiye sahip sanayi bölgesinin yeni jenerasyon firmaları temsil edeceğini aktardı. Bu firmaların büyümesi ve ihracat yapmaları için onlara yol göstereceklerini bildiren Varlıbaş, Türkiye’nin biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Başarılı olabilmek için dönemsel periyodları kapsayan stratejik planlamaların gerekliliğine işaret eden Varlıbaş, VSY Biotechnology’nin hedeflerine değindi.

Dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihracat yapan ve kendi alanında dünyanın önemli şirketleri arasında yer alan VSY Biotechnology’nin, 7 yıl içerisinde biyoteknoloji alanındaki en iyi ilk 5 şirket arasına girmesini hedeflediklerini kaydetti.