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Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
- İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç ile HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, Ağrı kara yolunda gözaltına alındı
Genel 11.12.2019, 17:38
ANKARA (AA) - İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı.
Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.
Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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