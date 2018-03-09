Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) güçlü bir katılım gösterecek.

DIMDEX 2018'in altıncısı, 12-14 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilecek olan DIMDEX 2018’e, 180’in üzerinde firma, 380 resmi heyet, 40 ülkeden "milli katılım" ve 90 ülkeden katılımcı bekleniyor.

2008'den bu yana, 2 yılda bir düzenlenen DIMDEX, deniz savunma sanayisine yönelik etkinlik olarak başlasa da yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği fuara dönüştü.

- Daha fazla firma, güçlü iş birliği

DIMDEX, Türk savunma sanayisi firmalarına tanıtım, iş birliği ve pazar yaratma konularında fırsatlar sunuyor.

Türkiye, 2010'dan bu yana fuara 4 kez "milli katılım" sağladı. Son olarak 2016'da 24 firma ve bin 295 metrekarelik milli alanla fuara katılım gösterildi.

Bu yılki fuara Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde; Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve 33 firma ile "milli katılım" sağlanacak. Türk milli alanının büyüklüğü ise 2 bin 413 metrekareyi bulacak.

Türkiye'den UNIFO, Garanti Giyim, TRANSVARO, DEARSAN, TÜBİTAK BİLGEM, MILSOFT, Meteksan Savunma, SDT, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TAIS, ASELSAN, İŞBİR Elektrik, Nurol Makina, Sarsılmaz, ROKETSAN, Gül Otomotiv, HAVELSAN, Yonca-Onuk, Aksa Run Flat (TEKCAN), TURMAKS, SİMBT, AVS, Kale Havacılık, Medyacity, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AN GRUP, ANKAREF, Kale Kalıp, DESAN, Akademi Sancak, CTECH, TÜBİTAK SAGE ve SBI Bilişim, fuara katılarak ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Türkiye, Körfez Bölgesi’ndeki ülkelerle savunma sanayisinde iş birliğine büyük önem veriyor. Söz konusu ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da gelişmesi amaçlanıyor. Karşılıklı güven, ortak değer ve çıkarlara dayanan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasının, iş birliğiyle üretilecek ürünlerin ihracatının hem Türkiye’nin hem de bölge ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişmesine, aynı zamanda da bölgede istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.

- Havada, karada, denizde dikkati çeken ürünler

Çok sayıda yerli ürünün sergileneceği fuarda, özellikle Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Baykar Makina'nın silahlı insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 ve Yonca-Onuk'un MRTP bot ailesi ürünlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Geçen yılın sonunda, Katar'ın, envanterine yaklaşık 400 Ejder Yalçın zırhlısı ekleme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. Ejder Yalçın araçları, çöl kamuflajıyla ilk kez Katar Milli Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde halkın karşısına çıkmıştı. Ejder Yalçın, bu kez fuar kapsamında sergilenecek.

Katar, Bayraktar Mini İHA ile Türkiye'den ilk hava aracı ihracatı gerçekleştirilen ülke olması dolayısıyla da savunma sanayisi açısından özel bir önem taşıyor. Geçen süre içerisinde Türkiye'nin İHA teknolojilerinde kat ettiği mesafe ve Katar'ın geçmişteki ürün deneyiminden hareketle Baykar Makina'nın bu kez silahlı Bayraktar TB2 İHA'sı ilgi çekebilecek Türk savunma sanayisi ürünleri arasında gösteriliyor.

Katar, deniz platformlarında ise uzun yıllardır Türk üreticilerin ürünlerini kullanıyor. Son olarak DIMDEX 2016'da Yonca-Onuk ile Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 41 milyon avro değerinde sözleşme imzalanmıştı. Bu imza ile 6 adet MRTP 20 (yüksek süratli devriye botu) sözleşmeye bağlanmıştı. MRTP ailesinin sahip olduğu çeşitlilikle fuarda ilgi görmesi bekleniyor.