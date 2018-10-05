Türkiye'nin 'Yıldız'ı kışa hazırlanıyor

SİVAS (AA) - İl Özel İdaresinden yazılı açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları teknik ekipmanların bakım ve onarımıyla başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, "Türkiye’nin Yıldızı" olma yönünde her sezon bir önceki sezona göre daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen kayak merkezinde bakım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mekanik sistem ve alt yapı bakım çalışmalarının, kayak sezonu kapanır kapanmaz başladığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayak merkezimiz, teleferikler, pistler ve karlama sistemiyle bir bütün olarak teknolojinin kullanıldığı bir tesis. Burada bulunan cihazlar da ister istemez sezon içerisinde yıpranıyor. Dolayısıyla kış hazırlığına sezon biter bitmez başlanıyor. Yaz boyu bütün teleferik, suni karlama sistemleri, yürüyen bantlar, tamir, bakım ve onarımdan geçiyor. Tesisin tamamının altyapısı tekrar elden geçiriliyor. Yaklaşan yeni sezon öncesinde vereceğimiz hizmetlerde kayakseverlerin bir sıkıntı yaşamaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivas’a ve Türkiye’ye hizmet vermenin gayreti içinde olacağız."

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun da sorunsuz bir kış sezonu için ellerinden gelen özen ve gayreti gösterdiklerini kaydederek, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini aktardı.

Nebi Kaya ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan yüksek irtifa merkezinde de incelemelerde bulundu.