Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Türk-Amerikan ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

WASHİNGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Kongresinde son dönemde artan Türkiye karşıtı tasarıların ikili ilişkilere zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar hatta belki daha fazla ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardır." dedi.

Büyükelçi Kılıç, AA muhabirine Türk-Amerikan ilişkilerindeki son durumu ve ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhinde gündeme gelen tasarıları değerlendirdi.

ABD Kongresi'nde son dönemde artan Türkiye karşıtı tasarıların ardında bazı belli Kongre üyelerinin olduğunu anlatan Kılıç, "Bu Kongre üyeleri, oradaki dengelerden de istifade ederek, maalesef Türk-Amerikan ilişkilerine verilmemesi gereken zararı veriyorlar." dedi.

Yaptırım dilini kullanarak Türkiye ile ilişki kurmanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"Sanki Türkiye ABD'ye muhtaçtır ve onun dediğini yapmak durumundadır gibi düşünen Kongre üyeleri var ama hakikat böyle değil. Türkiye ABD'ye muhtaç değildir; karşılıklı bir ilişki vardır. NATO'nun en güçlü ordularına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. Eğer siz Orta Doğu'da birtakım işler yapacaksanız burada en fazla ihtiyaç duyacağınız ülke Türkiye'dir. O yüzden Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar hatta belki daha fazla ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardır."

Büyükelçi Kılıç, yaptırımların Türkiye'ye karşı bir "silah" gibi kullanılmaya çalışıldığını ancak aslında bu silahın namlusunun ABD'ye dönük olduğunu senatörlerin göremediğini belirtti."Siyasi ajandayla gündeme getiriliyor"

Gerek Türkiye'ye yaptırım tasarıları ve gerekse Ermeni tasarılarının altının boş olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bunların elle tutulur hiçbir yanı olmadığı ve tamamen siyasi bir ajandayla gündeme getirildikleri gibi hiçbirisinin kabul edilebilir bir tarafı da yoktur. Fakat günün sonunda bu adımlar Türk-Amerikan ilişkilerine, dolayısıyla da ABD'ye zarar veriyor, bunu görmek lazım." yorumunu yaptı.

ABD'nin kendi ulusal çıkarlarını gerekçe göstererek 10 bin kilometre ötedeki Rakka'yı DEAŞ'tan kurtardığını iddia ederken, YPG/PKK'nın kentte 20 bin sivili öldürmesinin konuşulmadığını anlatan Kılıç, "Bizim sınırımızın hemen öte yanında YPG/PKK var. Ben de buna karşı bir mücadele veriyorum. İcra ettiğimiz harekata 'siz bunu yapamazsınız' diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi vatandaşını koruma hakkı var." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede kuvvet konuşlandıran bir ülke olduğuna işaret eden Kılıç, bu mücadelenin Batılı başkentlerde görmezden gelindiğini vurguladı.

Washington'daki karar vericilerin Türkiye ve bölgeyle ilgili konularda konuşurken empati yapmadıklarını belirten Kılıç, "Bu tür tasarılarla sadece 70 yıllık ittifak ilişkisine zarar verirsiniz. Bir an önce Kongredeki bu yaklaşımın sona ermesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye konusunda Beyaz Saray ile Kongre farkı

Türkiye'yi anlama biçimine dair Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ayrışmaya ilişkin bir soru üzerine Büyükelçi Kılıç şu görüşlerini paylaştı:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın aklın gereğini yapmasını umuyoruz. Bu tür yaptırım girişimlerinin Türk-Amerikan ilişkilerine ne kadar büyük zararlar vereceğinin bilinci içinde olmasını bekliyoruz. Açıkçası Beyaz Saray'ın, alınan bazı yaptırım kararları konusunda farklı bir çizgide olacağını umuyorum. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla Beyaz Saray biraz daha aklı selim ile meselelere bakıyor. İnşallah ilgili tasarılar Beyaz Saray'a geldiğinde de bu durum devam eder."