'Türkiye'nin UNESCO'daki varlığı güçlü şekilde hissediliyor'

EDİRNE (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO'daki varlığının güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, Türkiye'nin 2017 yılından beri UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği görevini sürdürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Oğuz, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin UNESCO'da iyi bir durumda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin UNESCO'daki varlığının kuvvetli şekilde devam ettiğini vurgulayan Oğuz, "Hem çevre ülkelerle hem de dünya genelindeki ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye olarak UNESCO'da çok iyi bir durumdayız. Bu konumumuzun en görünür tarafı da 2017 yılında yapılan genel konferansta uzun süredir aday olmadığımız ve seçilmediğimiz UNESCO'yu yöneten 58 ülkeden biri olduk. Bunu yaparken de en yakın rakibimiz olan Almanya'yı 103'e karşı 134 oy alarak başardık. Dolayısıyla UNESCO'da çok saygın bir yerdeyiz. İyi uzmanlarla başarılı katkılar verdiğimizi düşünüyoruz. Uluslararası toplum da buna karşılık olarak, bu tarz görevlerde talep edildiğinde yetki veriyor." dedi.

Prof. Dr. Oğuz, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunu dile getirdi.

"Somut miras listesindeki eser sayımızı 18'e yükseltmiş durumdayız"

Türkiye'nin UNESCO'nun somut ve somut olmayan miras listelerindeki eser sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Oğuz, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda yaptığımız önemli çalışmalarla somut miras listesindeki eser sayımızı 18'e yükseltmiş durumdayız. Somut olmayan listede ise 17 miras eserimiz var. Yaratıcı şehirler, öğrenen şehirler gibi pek çok programda öndeyiz. Bütün UNESCO programlarını takip ediyoruz ve Türkiye'deki kurumlarımızı, birimlerimizi ve uzmanlarımızı bilgilendiriyoruz. UNESCO'daki varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir konumdayız.

Kültürel mirasa çok öncelik tanıdık bunun yanında doğal miras alanlarımız da bu anlamda çok önemli yer teşkil ediyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, temmuz ayında Bakü'de yapılacak toplantıda Dünya Miras Listesi'ne aday. Aralık ayında Bogota'da yapılacak olan toplantıda Türk Okçuluğu listeye girmek için aday. Bunun gibi daha pek çok alanda ve konuda adaylıklar ve görüşmeler devam ediyor. Yeni güzel ve iyi haberlerle ülkemizi buluşturacağız."