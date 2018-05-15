Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ökem Ankara'da

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığının Filistin'deki olaylardan sonra istişareler için çağırdığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem Ankara'ya geldi.

Ökem'i Ankara'ya getiren uçak, saat 13.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz



