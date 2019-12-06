Türkiye'nin tanıtımına 180 milyon dolar bütçe hedefi

ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 5 milyar 127 milyon 247 bin lira ayrıldı.

Bakanlık, 2019'da turizmin 12 aya yayılması için reklam ve tanıtım başta olmak üzere çok sayıda çalışma başlattı.

Kruvaziyer turizmi üzerine de çalışan Bakanlık, kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlanması amacıyla bu yıl 7 firmaya 15,8 milyon lira ödeme yaptı.

Mavi Bayrak sayısını her yıl artırmak ve dünya turizm sektöründen hak edilen payı kazanmak için 2019'da deniz suyu analizleri için 997 bin lira, sivrisinekle mücadele çalışmaları için de 500 bin lira ödenek aktarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, 2019'da 463 plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü oldu.

İç turizmde sıklıkla dile getirilen plajlardaki yüksek ücretlerle ilgili tepkiler sonucunda Bakanlık, "halk plajları"nı artırma kararı aldı. Bu kapsamda, Bodrum ve Çeşme'de 400'er kişilik ücretsiz halk plajları hizmete açıldı.

Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini yoğun bir tanıtım kampanyası ile dünyaya anlatan Bakanlık, Avrupa'nın önde gelen ve en çok izlenen televizyon kanallarında çeşitlik reklam filmleri yayınladı.

20 arkeolojik kazı destek kapsamına alındı

Diplomatik ve kültürel ilişkilerin tesisine önem veren Bakanlık, "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde, Rusya'da 20'den fazla kültürel faaliyet gerçekleştirildi.

"2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı" kapsamında ise başta Topkapı Sarayı Sergisi olmak üzere, oldukça prestijli kültür ve sanat projeleri başlatıldı.

Kazı Çalışmaları Destek Projesi de 2019 yılı boyunca devam etti. Ekim 2019 tarihiyle toplam 461 kazı ve araştırma faaliyeti yapıldı, kazı çalışmalarına 38 milyon lira ödenek aktarıldı. 2019'da arkeolojik kazı çalışmalarının sürelerinin yıl boyunca devam ettirilmesi sağlandı. Başvuruda bulunanlar arasından ilk etapta 20 arkeolojik kazı, destek kapsamına alındı.

Yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen kültür varlıklarının ülkeye iadesine yönelik çalışmalarda ise 2014-2019 yıllarında 4 bin 399 kültür varlığı ülkeye iade edildi, bu eserlerden 63'ü sadece bu yıl vatanına kavuştu.

Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısı 18'e yükseldi. Tarihin sıfır noktası olarak ifade edilen Göbeklitepe, bu yıl ziyarete açılırken, yılın 9 ayında 277 bin 630 kişi, burayı gezme fırsatı buldu. Sene sonunda bu rakamın 350 bin kişi seviyesine ulaşması bekleniyor.

Müzeler için de ayrı bir çalışma yürüten Bakanlık bu yıl bünyesindeki 198 müze, 143 ören yeri ve 268 özel müze ile vatandaşı tarihle buluşturdu.

2019'da 22,5 milyon lira harcama yapılan 5 yeni müze ile 8 ören yeri de hizmete açıldı. Ağrı Doğubeyazıt İshakpaşa Sarayı, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Antalya Kaş Xanthos Örenyeri, Burdur Kibyra Örenyeri ile Çanakkale Assos Örenyeri çevre düzenlemesi ve ziyaretçi karşılama merkezi yapım çalışmaları da 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

2019'un 10 ayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 30,4 milyona ulaşarak, tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçti. 2019 sonu itibarıyla Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının 33 milyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

Bu arada müze ve ören yerlerinde kullanılan MüzeKart'lara bu yıl zam yapılmayacağı açıklanmıştı.

Sinema izleyicisi 45 milyonu geçti

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı kurularak, 2019'da 157 kaçak yapı Bakanlık öncülüğünde kaldırıldı.

Sinema sektörüne 2004'ten beri destek sağlanırken, 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de üretilen film sayısı 124, toplam izleyici sayısı ise 45 milyon olarak gerçekleşti. Bakanlık, sinema sektörüne 2019'da 38 milyon lira destek sağladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2019'da 150 eserin restorasyonu yapıldı. 4 bin 521 kişiye muhtaç aylığı bağlandı, 20 bin 315 aileye toplam 78 bin 780 kişiye gıda yardımı yapıldı ve 15 bin öğrenciye burs verildi.

TİKA aracılığıyla 2019'da 60 hastane ve sağlık tesisi, 237 okul ve eğitim tesisi, 26 idari teşkilat ve sivil tesis ve 15 kültürel tesis inşa edildi, onarıldı ve donatıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri kapsamında da 4 bin öğrenci 2019'da Türkçe eğitimi aldı.

Bakanlığın 2020 hedefleri

Bakanlık, başta turizm, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetleri başta olmak üzere pek çok yeniliği daha hayata geçiriyor.

İstanbul Galataport limanı, 2020 yılı Mart ayında hizmete girecek. Limanın 2021 sezonu itibarıyla da tam kapasiteye geçecek şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 sezonuna yetiştirilmek üzere 2020 Haziran sonuna kadar Yenikapı'da yeni bir cruise port ihalesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çıkacak.

Emsallerine göre, çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajlarını artırmayı hedefleyen Bakanlık, Bodrum'da bir, Antalya Kemer'de ise 2 halk plajını 2020'de açmayı hedefliyor ve yeni halk plajları için çalışmalar yapacak.

2 milyon tiyatro seyircisi hedef

Devlet Tiyatroları 2019-2020 sezonunda 2 milyon seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, 2019-2020 sanat sezonunda ise Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri 686 temsil ile 350 bin seyirciye ve 8 milyon 500 bin hasılata ulaşmayı hedefliyor. Yeni yılda sanat sezonunda Göbeklitepe Operası ve Türk Efsanesi Dans Gösterisi sahnelenecek.

Kültür merkezleri

Türkiye'de Bakanlıkça yaptırılan 84 kültür merkezi bulunuyor. Yeni yılda bu kültür merkezlerine yenilerinin eklenmesi hedefiyle, Van-Erciş Kültür Merkezi, Mersin-Silifke Kültür Merkezi ve Burdur Kültür Merkezi inşaatları tamamlanacak.

Yapımı süren İstanbul'daki yeni Atatürk Kültür Merkezinin, nitelik ve nicelik bakımından çağın gereksinimlerine uygun olarak 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Başkente dünya standartlarında bir konser salonu kazandırılması amacıyla "Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu" inşaatı da 2020 yılında tamamlanarak, hizmete açılacak.

Tanıtım bütçesi için 180 milyon dolar ayrıldı

2020'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye'nin tanıtım bütçesinin 180 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

Bakanlık, turizm hedeflerine ulaşmak için uzak destinasyonlardan gelen yolcu trafiğini artıracak. Türkiye'de birbirine yakın kültürel, arkeolojik değerler ve gastronomi değerleri ile ön plana çıkan şehirler gruplandırılarak tanıtılacak, turiste daha fazla gezilecek yer alternatifi verilerek tatil süresi uzatılacak.

Özellikle deniz kum güneş turizmi ile ön plana çıkan bölgelerin tarih, sanat, arkeoloji, gastronomi ve kültürel özelliklerini şehrin yaşam tarzı haline getirerek ve turistin otel dışına çıkmasını sağlayarak hem daha uzun kalmasını hem de konaklama dışı harcamasını artıracak ortamlar yaratılacak.

Turizm şehirlerinde kültür sanat etkinliklerinin, uluslararası organizasyon ile etkinliklerle kentin bir parçası ve yaşam tarzı haline getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Böylece düşük sezonda da 12 ay boyunca turistlerin kısa süreli de olsa yıl içinde birkaç kere bu şehirleri ziyaret etmeleri için ortam hazırlanarak, gastronomi, alışveriş gibi konaklama dışı etkinliklerden de yüksek gelir elde edilecek.

Kazı çalışmalarına 80 milyon liralık kaynak

Bakanlık, kazı çalışmalarına 2020 yılı bütçe imkanları dahilinde 80 milyon lira ayırdı. Arkeoloji, sanat tarihi ve restoratör branşlarından 120 uzman personelin ve 357 işçinin de kazı çalışmalarında istihdam edilmesi amaçlanıyor. 2020'de desteklenen kazı sayısının 20'den 60'a çıkarılması planlanıyor.

Toplumda kütüphane kullanımının ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için titizlikle çalışan Bakanlık, 2020'de 20 yeni kütüphaneyi hizmete açacak.

Yerleşik halk kütüphanelerinden çeşitli nedenlerle yararlanamayanlara Bakanlık 53 gezici kütüphane aracı ile hizmet götürecek. Yıl sonuna kadar bu sayıya 4 yeni otobüs, 2020 yılında da 5 alımla gezici kütüphane sayısı artırılacak.

Sinema desteklerine devam

Bakanlık 2020'de Yeni Sinema Kanunu kapsamında nitelikli dizi üretimini desteklemeye devam edecek. 2019'da hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" ve "Gezen Sinema" projesi de 2020'de devam edecek.

Kültür endüstrilerinin ekonomik boyutunun ölçülmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda rapor oluşturulacak. Rapor, 2020 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.