Türkiye'nin sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe Recep Tayyip ismi verildi

ANKARA (AA) - DİLDAR BAYKAN - Sağlık Bakanlığının, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine sığınan Arakanlı Müslümanlar için kurduğu sahra hastanesinde sezaryenle doğan ilk bebeğe Recep Tayyip ismi verildi.

Topraklarında uğradıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan sahra hastanesi çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışanların çoğu Türk hekimlerden oluşan hastanede, sezaryenle ilk doğum dün gerçekleşti.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği, Twitter hesabından bebeğin fotoğrafları paylaşarak " Recep Tayyip, Cox’s Bazar’daki sahra hastanemizde sezaryenle doğan ilk Rohinga bebek oldu. Bugün Türk sağlık personelinin kollarında dünyaya merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu, yarın taburcu edilecekleri öğrenildi.

Hastanede geçen ay da Muhammed Alperen bebek normal doğumla dünyaya gelmişti.

Hastanenin Başhekimi Cemaleddin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin ters gelmesi nedeniyle annenin sezaryene alındığını ve dün yerel saatle 14:30'da bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Bölgede bulunan mülteciler tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük dualar yapılmaktadır. Sezaryenle dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip ismi verildi. Ailesi çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 10 Şubat 2018'de hasta kabulüne başladığını ve 28 Şubat'a kadar 10 binin üzerinde hastanın muayene edildiğini kaydeden Muhammed, "Hastanemizde doğumun yanı sıra, genel cerrahi tabiplerimiz fıtık ameliyatı, meme apsesi operasyonları, boyun kitle operasyonları, ortopedi uzmanlarımız da diz ameliyatları, kurşunla yaralanma ameliyatları ve bilek ameliyatları yapılıyor." diye konuştu.

Muhammed, Türkiye'den bölgeye giden 27 kişilik sağlık ekibinin bölgenin zorlu koşullarına rağmen canla başla çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek "Hastanemiz kamplar içinde en kapsamlı ve en donanımlı hastane olarak örnek gösteriliyor. Bangladeş devletinin ileri gelenleri hastaneyi çok beğeniyor, sık sık ziyaret ederek notlar alıyorlar." bilgisini paylaştı.

Arakanlıların umut kapısı: Türkiye

Arakanlı Müslümanlar, zorlu yolları aşarak canlarını kurtarmak için Bangladeş'e kaçıyor ve fiziki imkanları oldukça kötü kamplarda yaşamak zorunda kalıyor. Kamplardaki hijyen ve gıda yetersizliği özellikle hamile kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor.

Türkiye, TİKA, Kızılay, AFAD, TDV ve İHH başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla Arakanlı Müslümanlara elini uzatıyor. Sahra hastanesi, Türkiye'nin diğer insani yardımları gibi Arakanlı Müslümanlar için bir umut kapısı durumunda. Türkiye, bölgede ikinci bir hastane kompleksi için de çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine geçen ay yaptığı açıklamada, "(Arakanlı Müslümanlar için Cox's Bazar'da) İkinci bir hastane ve etrafında sağlık ocaklarının olması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama bu yoğun alanda arsa bulmak da zor. Bu hizmetleri oraya götürmek zor ama bugüne kadar orada bir yere geldik, devam da edeceğiz. Bangladeş hükümetiyle bu konudaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.