❮❯ Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.

Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği, teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad'daki Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunun temizliğini yaparak, ihtiyaç duyulan alanları yeniledi.

Yeniden kullanılabilir hale dönüştürülen Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunun açılışı yapılarak, eğitim öğretime başladı.

Altı derslikli ve 115 öğrencinin eğitim göreceği okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı ve eğitimlerine başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok kısa bir sürede Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünü temizlediğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeye huzur ve barış getirmek için yapıldığının altını çizen Vali Erin, "2011 yılından bu yana Türkiye Suriye'deki mağdur ve mazlumlara kucağını açmış her türlü yardımı sağlamıştır. Haksızlığa maruz kalan evinden yurdundan edilen ailesi paramparça olan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Erin, Türkiye'nin terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teröristleri ve terör gruplarını PKK başta olmak üzere DEAŞ'ı bu bölgeden tamamen temizledikten ve etkisiz hale getirdikten, Suriyeli kardeşlerimizin ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip hale getirdikten, kendi kendilerini yönetebilecek noktaya geldikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir şey beklemeden bu kardeşlerimizi kendi başlarına, kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak üzere bırakacak ve Türkiye yardım ve desteklerini vermeye devam edecek."

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdu ise terör örgütünden kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ederek, "Barış Pınarı Harekatı'nın neticesini almış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışın ardından Vali Erin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti.

Türkiye'ye teşekkür

Okulun 5. sınıf öğrencisi Reyhan el Havi, Türkiye'ye okullarını onardıkları ve yeniledikleri için teşekkür etti.

5. Sınıf öğrencisi Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu eskisi gibi okula giderek derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz." dedi.

Veli Şeale el Hamid ise çocuklarının yeniden eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu aktararak, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Geldiler okulumuzu yaptılar, Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." diye konuştu.

Törene 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin İlçi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve ilgililer katıldı.